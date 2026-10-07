Сегодня 16:45 Камеры на теории и 60 дней на практику. Как изменятся экзамены на права в 2027 году Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

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Правила сдачи экзаменов на водительские права в России постепенно меняются: часть новых требований уже действует, а очередные вступят в силу 1 марта 2027 года. Как теперь будут проводить теоретический и практический экзамены, за какое нарушение придется ждать следующей попытки целый год и что изменится для кандидатов весной — в материале 360.ru.

Как менялись правила сдачи экзаменов на права

Правила проведения экзаменов на водительские права в России за последние годы меняли несколько раз. Масштабные поправки вступили в силу 1 апреля 2024 года. В частности, после третьей неудачной попытки сдать теорию или практику следующую пересдачу стали назначать не раньше чем через шесть и не позднее чем через девять месяцев. Ранее ждать нужно было от одного до трех месяцев. Изменились и условия допуска к экзаменам. К ним запретили допускать людей, которые управляли автомобилем в состоянии опьянения, не имея водительских прав, а также пока не истек срок административного наказания. Основанием для отказа также стало обучение в автошколе, не имеющей необходимого заключения о соответствии учебно-материальной базы установленным требованиям. Одновременно скорректировали практический экзамен. За некоторые ошибки снизили количество штрафных баллов, минимальную ширину места для выполнения разворота в ограниченном пространстве увеличили с пяти до семи метров, а инструктору разрешили находиться на переднем пассажирском сиденье за дублирующими педалями.

Фото: РИА «Новости»

Следующие поправки правительство утвердило в ноябре 2024 года. Они в основном касались обладателей иностранных водительских удостоверений, а с февраля 2025-го основанием для отказа в допуске к экзаменам и выдаче прав стал режим высылки, примененный к иностранному гражданину.

Практика за 60 дней и год за списывание

В феврале 2026 года Госавтоинспекция предложила очередной пакет поправок к правилам проведения экзаменов и выдачи водительских удостоверений. Правительство утвердило изменения весной, причем часть новых требований уже вступила в силу. Одно из них касается практического экзамена. После успешной сдачи теории его должны провести не позднее чем через 60 календарных дней. При этом шестимесячный срок сохранился. Если за это время кандидат не справится с практической частью, ему придется снова сдавать теорию. Повторный теоретический экзамен должны провести не позднее чем через 30 календарных дней после окончания этого срока. Ужесточили и требования к поведению на экзамене. Результат могут аннулировать, если кандидат воспользуется телефоном, фото-, аудио- или видеотехникой, электронными устройствами, справочными материалами или другими средствами хранения и передачи информации. После такого нарушения следующий экзамен можно будет пройти не раньше чем через 12 месяцев.

Фото: РИА «Новости»

Камеры, фотографии и медицинские справки

С 1 марта 2027 года усилят контроль за проведением теоретического экзамена в подразделениях Госавтоинспекции. Кандидатов будут фотографировать в процессе проверки знаний, а происходящее в экзаменационном помещении начнут записывать на аудио и видео в режиме реального времени. В кадр должны попадать рабочее место экзаменатора и места кандидатов. Запись сохранят на электронном носителе, который должен обеспечить сохранность информации при отключении питания и защитить ее от несанкционированного доступа. С этой же даты изменится порядок предоставления медицинских заключений. Бумажную справку можно будет не предъявлять, если сведения о ней уже есть в федеральном реестре в составе Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения. Если срок действия медицинского заключения закончится после подачи заявления, но до выдачи водительского удостоверения, то процедуру приостановят до появления сведений о новом заключении в реестре или предоставления новой справки. Кроме того, основанием для отказа в выдаче водительского удостоверения станет невыполнение требования пройти внеочередное обязательное медицинское освидетельствование.

Фото: РИА «Новости»

Зачем ужесточают контроль за экзаменами

Фотографирование кандидатов и аудио- и видеозапись теоретического экзамена должны сделать процедуру более прозрачной и помочь бороться с современными способами списывания. Об этом в комментарии 360.ru заявил автоэксперт Петр Шкуматов. Он пояснил, что речь идет прежде всего о борьбе с проносом на экзамены скрытых камер, микронаушников и других устройств, с помощью которых кандидат может получать ответы от помощников. Видеозапись автоэксперт назвал хорошим аргументом при возникновении спорных ситуаций.

Видеозапись традиционно выступает главным объективным доказательством как для экзаменаторов при выявлении нарушений, так и для самих кандидатов в случае возникновения спорных ситуаций. Петр Шкуматов

Годичный запрет на повторный экзамен после аннулирования результата за использование телефонов, электронных устройств или справочных материалов автоэксперт назвал жесткой, но оправданной мерой. «Годичный бан является эффективным барьером, который заставляет будущих водителей не пытаться пользоваться различными уловками, а действительно учить ПДД, что напрямую влияет на общую безопасность на дорогах», — подчеркнул он. Сокращение срока проведения практического экзамена до 60 дней нужно для того, чтобы кандидаты не теряли навыки вождения из-за долгого ожидания, добавил Шкуматов.

«С одной стороны, это обязывает подразделения ГИБДД оперативнее предоставлять слоты для экзаменов, что должно систематизировать поток кандидатов. С другой — в регионах с высокой загруженностью экзаменационных отделов это может создать дополнительный ажиотаж», — предупредил автоэксперт.

Фото: РИА «Новости»

Что еще покажут камеры на экзамене

Фотографирование кандидатов может стать дополнительным способом подтвердить личность человека, который действительно пришел сдавать экзамен. Такую версию в комментарии 360.ru высказал автоэксперт Виктор Мартыненко. Он пояснил, что фотофиксация поможет исключить случаи, когда вместо кандидата на экзамен приходит другой человек. Подмена возможна в том числе между внешне похожими людьми или близнецами.

Лицо, которое сфотографировали, и должно появиться на экзамене. Бывает такое, например, что братья-близнецы или сестры-близнецы могут друг друга подменять. Это встречается редко, но может быть. Виктор Мартыненко

Видеозапись, по мнению автоэксперта, позволит обратить внимание не только на возможные нарушения, но и на поведение человека во время проверки знаний.

Фото: РИА «Новости»

Как отметил собеседник 360.ru, кандидаты могут испытывать стресс, а запись позволит увидеть, насколько человек сосредоточен и как он ведет себя в подобной ситуации. «Когда человек сосредоточен на сдаче теории, он продумывает ответы, всматривается в экзаменационные билеты. Когда начинает мешкаться, возможно, есть смысл обратить на него дополнительное внимание», — сказал Мартыненко. Отдельно автоэксперт обратил внимание на сроки между экзаменами. По его мнению, длительные перерывы нежелательны: чем больше времени проходит после обучения в автошколе, тем выше риск утратить часть полученных знаний и навыков. «У человека, который отучился, есть определенный срок, когда в памяти зафиксированы сформированные в автошколе навыки — и теория, и практика. Отучился — и в кратчайший срок нужно сдать», — заявил он. По мнению Мартыненко, после длительного перерыва кандидату могут потребоваться дополнительные занятия, чтобы восстановить навыки перед очередной попыткой.