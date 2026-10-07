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    Автоэксперт Мартыненко заявил, что фото на экзамене на права выявит подмену

    Фото: РИА «Новости»

    Введение обязательного фотографирования абитуриентов при сдаче теоретического экзамена на водительские права поможет в борьбе с подставными кандидатами, когда вместо настоящего водителя знания демонстрирует другой человек. Об этом в комментарии 360.ru заявил автомобильный эксперт Виктор Мартыненко.

    Он пояснил, что речь идет не только о близнецах, но и о похожих друг на друга людях. Фотография поможет дополнительно подтвердить личность будущего водителя.

    «Лицо, которое сфотографировали, и должно появиться на экзамене. Бывает такое, например, что братья-близнецы или сестры-близнецы могут друг друга подменять. Это встречается редко, но может быть», — сказал Мартыненко.

    Автомобильный эксперт добавил, что введение с 1 марта 2027 года видеофиксации сдачи теоретического экзамена не только проверит кандидатов в водители на честность, но и поможет сотрудникам Госавтоинспекции оценить их поведение, которое они потом проявят на дорогах.

    «Когда человек сосредоточен на сдаче теории, он продумывает ответы, всматривается в экзаменационные билеты. Когда начинает мешкаться, возможно, есть смысл обратить на него дополнительное внимание», — пояснил Мартыненко.

    О том, какие еще нововведения для экзаменов на получение водительских прав вступят в силу с 1 марта 2027 года и как ужесточат наказания для нарушителей, — в нашей статье.

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