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    Владелец электрокара прицепил к машине дизельный генератор

    В соцсетях завирусилось видео с электрокаром Zeekr, владелец которого возит на прицепе полноценный дизельный генератор. Запись опубликовал специализирующийся на автомобильной тематике канал в TikTok «Не умеешь, не исполняй»..

    Где именно сняли видео, неизвестно.

    «Я в жизни много видел, но вот такое я вижу впервые. Это Zeekr, который везет в своем прицепе генератор, и от генератора идет питание в сам Zeekr. Россия — максимально приспособленная страна, мне кажется», — сообщил за кадром автор ролика.

    Ранее автоэксперт Андрей Осипов рассказал, что благодаря своей более простой конструкции электрокары гораздо дешевле обслуживать, чем гибриды и автомобили с двигателем внутреннего сгорания. Он уточнил, что в таких машинах меньше подвижных деталей, подверженных износу. Кроме того, в них нет двигателя внутреннего сгорания, для которого требуется регулярная смена масла.

    С начала года спрос на электромобили и гибриды подскочил на 28%, а на подержанные машины этого сегмента — в два раза.

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    Maksim Konstantinov/Global Look Press