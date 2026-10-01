Владелец электрокара прицепил к машине дизельный генератор

В соцсетях завирусилось видео с электрокаром Zeekr, владелец которого возит на прицепе полноценный дизельный генератор. Запись опубликовал специализирующийся на автомобильной тематике канал в TikTok «Не умеешь, не исполняй». .

Где именно сняли видео, неизвестно.

«Я в жизни много видел, но вот такое я вижу впервые. Это Zeekr, который везет в своем прицепе генератор, и от генератора идет питание в сам Zeekr. Россия — максимально приспособленная страна, мне кажется», — сообщил за кадром автор ролика.

Ранее автоэксперт Андрей Осипов рассказал, что благодаря своей более простой конструкции электрокары гораздо дешевле обслуживать, чем гибриды и автомобили с двигателем внутреннего сгорания. Он уточнил, что в таких машинах меньше подвижных деталей, подверженных износу. Кроме того, в них нет двигателя внутреннего сгорания, для которого требуется регулярная смена масла.

С начала года спрос на электромобили и гибриды подскочил на 28%, а на подержанные машины этого сегмента — в два раза.