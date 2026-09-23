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    Автоэксперт Осипов посоветовал менять масло в автомате каждые 60–80 тыс. км

    Автоэксперт Андрей Осипов посоветовал менять масло в автоматической коробке передач, даже если производитель считает ее необслуживаемой, сообщает Авторадио.

    Первую замену масла Осипов рекомендует проводить после 60–80 тыс. км пробега. По его словам, этот ориентир подходит и для автомобилей, которые используют преимущественно в городе. Эксперт считает замену масла необходимой для долгой работы коробки любого типа.

    Как пишет «За рулем», трансмиссионная жидкость смазывает детали и отводит тепло, а в классической автоматической коробке также участвует в работе гидравлической системы. Со временем она теряет свойства из-за перегрева и продуктов износа. Пробки, частые разгоны и торможения, буксировка прицепа и пробуксовка в снегу или грязи ускоряют этот процесс.

    О неисправности коробки могут говорить рывки и задержки при переключении передач, пробуксовка, вибрация и посторонний гул. При сильных рывках, пробуксовке или потере тяги эксперты советуют прекратить движение и обратиться в сервис.

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