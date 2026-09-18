В Сети начали разгонять информацию о том, что на выборах Госдуму в Москве произошел массовый сбой терминалов для электронного голосования (ТЭГ). Данные оказались фейковыми.

Фейк

Ряд телеграм-каналов сообщил, что, по словам наблюдателей, на одном из участков сначала пытались перезагрузить терминалы, но затем избирателей, которые хотели проголосовать электронно, стали направлять к бумажным бюллетеням. Со слов председателя комиссии, на решение проблемы отвели около двух часов.

При попытке проголосовать появлялось сообщение: «Избиратель не найден». По информации телеграм-каналов, несколько желающих проголосовать заявили, что, придя на участок, обнаружили, что уже якобы сделали это электронно.

Правда

Информацию о сбоях опроверг Общественный штаб по наблюдению за выборами.

«Электронное голосование на избирательных участках Москвы продолжается штатно», — заявили в штабе.

В частности, известно, что терминалы электронного голосования на избирательных участках работают нормально. Единичные локальные неполадки фиксировали в течение непродолжительного времени, их своевременно устранили без какого-либо влияния на ход голосования и корректность учета голосов.

Говорить в данном случае о массовости проблемы несправедливо.

Руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами Вадим Ковалев сообщил, что в случае, если на участке были короткие задержки с работой терминала, люди могли получить бумажный бюллетень.

Судя по данным из телеграм-каналов проблемы возникали на УИКах № 3517, 1403, 2211. Это три участка из полутора тысяч работающих в Москве. Если учесть, что 90% москвичей выбирает именно электронное голосвание, а не бумажное, массовый сбой привел бы к такому коллапсу на избирательных участках, о котором заговорили бы все СМИ, а не только горстка каналов с антироссийской повесткой.

Ранее Служба внешней разведки сообщала о попытках западных спецслужб дискредитировать выборы в России.

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