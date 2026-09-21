Поисковик обнадежила неожиданными вестями об Усольцевых

Шансы обнаружить пропавшую в красноярской тайге семью Усольцевых существенно выросли с наступлением осени. Об этом РИА «Новости» рассказала руководитель региональной поисковой организации Кристина Вульферт.

Главным фактором в пользу поисковиков стало изменение природного ландшафта. Опавшая листва и пожухлая трава больше не скрывают землю, что открывает отличную видимость для квадрокоптеров и авиации. Летом густая зелень практически полностью блокировала обзор сверху, зимой работать было еще сложнее.

Тайга в месте исчезновения семьи отличается крайне неравномерным рельефом. Усольцевы пропали уже после того, как выпал снег. Однако сейчас в регионе другая погода, более подходящая для поисковых операций. Это дает возможность волонтерам попробовать восстановить маршрут семьи.

Семья Усольцевых бесследно исчезла в тайге Красноярского края. Их поиски с разной интенсивностью идут до сих пор, прокуратура опросила более 120 человек.