Сегодня 19:45 Короли, скандалы и неожиданные гости. Что произошло на похоронах Харальда V в Осло Фото: Press Service Of The President, Marius Simensen / www.globallookpress.com Общество

В соборе Осло попрощались с королем Норвегии Харальдом V. Проводить в последний путь монарха, правившего страной более 35 лет, съехались монаршие особы со всей Европы — от британского наследного принца Уильяма до шведского короля Карла Густава. Однако церемония не обошлась без скандалов: на мероприятии появились осужденный за изнасилование пасынок нового короля, шаман — муж принцессы — и президент Украины Владимир Зеленский. Как прошли похороны и кто нарушил протокол, читайте в материале 360.ru.

Когда и где прошли похороны короля Харальда V Церемония прощания с королем Харальдом V состоялась в соборе Осло в среду, 9 сентября, в 13:00 по местному времени (14:00 по московскому времени). Монарх скончался в пятницу, 28 августа, в возрасте 89 лет в больнице Осло. Причина — ухудшение состояния здоровья на фоне бактериальной инфекции крови. Он находился на престоле более 35 лет — с 1991 года. Новым королем Норвегии стал его сын Хокон VIII.

Фото: IMAGO / Lise Åserud / www.globallookpress.com

Похороны короля Норвегии: кто был из королевских семей других стран Великобритания: наследный принц Уильям, принцесса Анна (сестра короля Карла III);

Интересно Король Чарльз III не приехал на прощание из-за традиции, запрещающей британским монархам посещать похороны иностранных глав государств.

Дания: король Фредерик и королева Мэри, ее сестра принцесса Бенедикта и кронпринц Кристиан;

Люксембург: великий герцог Гийом, великая герцогиня Стефания и великий герцог Анри;

Фото: Ppe/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Лихтенштейн: наследный князь-регент Алоиз и наследная княгиня София;

Швеция: Карл XVI Густав и королева Сильвия, кронпринцесса Виктория и принц Даниэль, принц Карл-Филипп и принцесса София, принцесса Мадлен и Кристофер О`Нилл, принцесса Кристина (сестра короля) и ее супруг Торд Магнусон;

Интересно Виктория — крестная дочь Харальда, Хокон — крестный сын Карла Густава.

Нидерланды : король Виллем-Александр, королева Максима, принцесса Катарина-Амалия, принцесса Беатрикс;

Бельгия: король Филипп и королева Матильда;

Испания : король Фелипе, королева Летисия, королева София;

Монако : князь Альбер, княгиня Шарлен;

Иордания : король Абдалла, королева Рания;

Япония: кронпринц Фумихито и кронпринцесса Кико. Также прибыли королева Анна-Мария, Николас и Алексия — представители свергнутой греческой монаршей семьи. Помимо этого, на официальных похоронах присутствовали премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере, президенты Исландии и Финляндии и руководители и министры других стран. На похороны приехал и главный тренер сборной Норвегии по футболу Столе Солбаккен — последнее официальное мероприятие с участием Харальда стало чествованием норвежских футболистов, которые дошли до четвертьфинала чемпионата мира. На нем присутствовали защитник Юлиан Рюэрсон, который заявился во дворец в резиновых шлепанцах на босую ногу, а также Йорген Странд Ларсен, Сандер Берге и другие игроки сборной — они пришли в белых кроссовках.

Фото: Nieboer/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Как прошли похороны Харальда V Гроб с телом короля покинул королевский дворец в 13:00. Его доставили вместе с процессией в собор Осло: путь занял порядка двух километров. Процессия выглядела следующим образом: конная полиция;

Корпус связи и оркестр штаба ВС;

Почетная рота (Королевская гвардия Его Величества);

придворный маршал Улаф Хейан-Энгдал;

лафет с королем Харальдом V;

король, кронпринцесса, принц Сверре Магнус и принцесса Марта Луиза;

автомобиль с королевой Метте-Марит и королевой Соней на трассе A2;

иностранные члены королевских семей;

спикер стортинга Масуд Гараххани, премьер-министр Йонас Гар Стере и судья Верховного суда Торил Мари Эйе;

прибывшие главы государств или их представители;

члены стортинга (парламента Норвегии);

представители Верховного суда;

председатель Саамского парламента;

государственные администраторы и губернатор Свальбарда;

мэр Осло Анне Линдбо;

сотрудники королевского дворца;

представители командования ВС Норвегии, включая начальника обороны Эйрика Кристофферсена.

Интересно Остальные члены королевской семьи Норвегии, в том числе Мариус и Дурек, прибыли в собор не в составе процессии.

Фото: Ppe/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

В 14:00 началась церемония прощания в соборе Осло. Его провела епископ Осло Суннива Гюльвер. В начале церемонии объявили минуту молчания, которая началась и завершилась тремя колоколами. Спикер стортинга и премьер-министр произнесли памятные речи. Кронпринцесса Виктория, как крестница короля Харальда V, прочла молитву. После церемонии гроб доставили в церковь крепости Акерсхус для частного прощания. Его сопровождали король Хокон VIII — слева и справа от него шли короли Швеции и Дании Карл XVI Густав и Фредерик Х. После прощания погребальные носилки опустили в склеп, где находятся саркофаги короля Хокона VII, королевы Мод, короля Улафа V и кронпринцессы Марты. После похорон король Хокон и королева Метте-Марит вышли во двор крепости Акерсхус и поприветствовали норвежцев с балкона. Приспущенные флаги снова подняли, раздался двойной королевский салют. В течение часа после прощания с предыдущим королем по всей стране начали звонить церковные колокола в честь нового короля Норвегии.

Фото: Nieboer/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Проблемы с рассадкой и другие скандалы на похоронах короля Норвегии Главные споры вокруг протокола и рассадки на похоронах короля были связаны с присутствием на церемонии Мариуса Борга Хейби — старшего сына новой королевы Метте-Марит от ее прошлых отношений (соответственно, мужчина — не принц и не наследник).

Интересно В середине июня Мариуса признали виновным по двум из четырех вменяемых ему эпизодов изнасилования. Судьи согласились, что жертвы не могли оказать сопротивления пасынку будущего короля. Тем не менее по двум эпизодам его оправдали. Также молодого человека признали виновным еще по 32 статьям, в том числе за домашнее насилие, угрозы, повреждение чужого имущества, нарушение судебного запрета на приближение и хранение наркотиков. Обвинение запрашивало для Мариуса семь лет и семь месяцев заключения, защита настаивала на 1,5 года. В итоге окружной суд Осло приговорил 29-летнего Мариуса к четырем годам лишения свобод. Обе стороны не согласны с решением и подготовили апелляции. Сначала осужденного поместили в тюрьму. Затем его выпустили якобы ради матери, которой незадолго до этого пересадили легкие. В итоге Мариуса поместили под домашний арест в королевском поместье Скаугум. Молодого человека обязали носить электронный браслет и регулярно сдавать тесты на наркотики.

Фото: Ppe/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Основной репутационный риск заключался в том, что Мариусу позволили присутствовать на государственных похоронах короля. Напомним, сын Метте-Марит не имеет родственных связей с умершим монархом, однако Харальд V и королева Соня вырастили мальчика как родного внука, поэтому в королевских кругах его появление на мероприятии восприняли как естественное. Сначала осужденный появился в составе семьи на перемещении гроба в дворцовую часовню. После этого на королевскую семью обрушился шквал критики как со стороны местных СМИ, так и извне, особенно в датских медиа. Многие надеялись, что запятнавший имя королевской семьи Мариус не будет присутствовать хотя бы на похоронах, однако он все же был на церемонии прощания.

Еще одним неприятным моментом стало появление мужа принцессы Марты Луизы — шамана Дурека Керрета. Оба прибыли в Норвегию в среду рано утром. Мужчина имеет дурную славу: он называет себя шаманом в шестом поколении и духовным учителем, проводит сеансы альтернативной медицины и медитации, а также продает амулеты от таких серьезных заболеваний, как рак. Из-за его деятельности, которую многие СМИ и селебрити называют откровенным шарлатанством, свадьба с норвежской принцессой вызвала много споров. Тем не менее Дурек стал членом королевской семьи, поэтому его появление на похоронах было ожидаемо.

Фото: Ppe/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Интересно Не секрет, что у похорон любого монарха есть четкий протокол. Однако в этот раз его нарушили ради королевы Метте-Марит, которая перенесла операцию по пересадке легкого. Вместо участия в траурной процессии ее подвезли на автомобиле вместе с 89-летний вдовой короля — королевой Соней.