В Петровск-Забайкальском округе Забайкалья застрелили трех медведей за неделю
В Петровск-Забайкальском округе за минувшую неделю ликвидировали трех медведей, представлявших угрозу для жителей. Об этом в «Максе» сообщил глава муниципалитета Николай Горюнов.
Он напомнил, что в округе продолжает действовать режим повышенной готовности из-за участившихся случаев выхода животных к населенным пунктам.
Для реагирования на сообщения о появлении медведей сформировали три оперативные группы. За каждым населенным пунктом закрепили штатных охотников, которые участвуют в мероприятиях по предотвращению угрозы.
«За прошедшую неделю ликвидировали три особи, представляющие угрозу. Работа продолжается», — написал глава округа
Жителей округа призвали временно отказаться от прогулок в лесу и сбора грибов. Также рекомендуется не оставлять мусор и пищевые отходы на открытых местах и не приближаться к обнаруженным животным.
Ранее эколог объяснил причину участившихся встреч людей с медведями.