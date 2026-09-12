В Петровск-Забайкальском округе Забайкалья застрелили трех медведей за неделю

В Петровск-Забайкальском округе за минувшую неделю ликвидировали трех медведей, представлявших угрозу для жителей. Об этом в «Максе» сообщил глава муниципалитета Николай Горюнов.

Он напомнил, что в округе продолжает действовать режим повышенной готовности из-за участившихся случаев выхода животных к населенным пунктам.

Для реагирования на сообщения о появлении медведей сформировали три оперативные группы. За каждым населенным пунктом закрепили штатных охотников, которые участвуют в мероприятиях по предотвращению угрозы.

«За прошедшую неделю ликвидировали три особи, представляющие угрозу. Работа продолжается», — написал глава округа

Жителей округа призвали временно отказаться от прогулок в лесу и сбора грибов. Также рекомендуется не оставлять мусор и пищевые отходы на открытых местах и не приближаться к обнаруженным животным.

Ранее эколог объяснил причину участившихся встреч людей с медведями.