В нескольких регионах России в дни голосования были повреждены или разрушены 74 здания, где размещались избирательные комиссии. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова.

«На территории 10 субъектов Российской Федерации повреждены и разрушены 74 здания, в которых были размещены, размещались территориальные участковые избирательные комиссии», — сказала Памфилова.

По ее словам, в некоторых случаях масштаб последствий от ударов увеличило то, что территориальные и участковые комиссии находились в одном здании.

Несмотря на попытки ВСУ скомпрометировать выборы в Госдуму, по словам председателя «Единой России» Дмитрия Медведева, выборы прошли на достойном уровне.

К 22:30 члены комиссий обработали четверть протоколов — «Единая Россия» набирает 57,04% голосов на выборах в Госдуму. У КПРФ 13,92%, на третьем месте ЛДПР с 9,31%.