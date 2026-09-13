В России 13 сентября отметят День танкиста

В России День танкиста будет отмечаться уже в 80-й раз, 13 сентября. Министр обороны Андрей Белоусов поздравил военнослужащих, специалистов и конструкторов танковых войск, сообщила пресс-служба Минобороны.

Глава ведомства отметил, что выполнять боевые задачи танкистам помогают ученые, конструкторы, инженеры и рабочие танкостроительных заводов. Они разрабатывают и выпускают боевые машины, благодаря которым танковые войска сохраняют эффективность на поле боя.

«Воины-танкисты вписали много героических страниц в нашу ратную историю, всегда демонстрировали беспримерное мужество, стойкость и взаимовыручку. Эти качества, наряду с профессионализмом и чувством ответственности за судьбу России, позволяют успешно действовать в ходе специальной военной операции», — подчеркнул министр.

Белоусов призвал военнослужащих продолжать традиции своих предшественников, повышать профессиональное мастерство и защищать суверенитет России. Министр пожелал танкистам крепкого здоровья, выдержки и стойкости.

Ранее экипаж танка Т-90М «Прорыв» преодолел 15-километровый маршрут на Добропольском направлении под непрерывными атаками беспилотников. Военнослужащих наградили орденами Мужества.