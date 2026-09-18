За три дня мощам святителя Спиридона поклонились почти 140 тысяч паломников

За три первых дня с 15 по 17 сентября деснице святителя Спиридона Тримифунтского в Храме Христа Спасителя поклонились почти 140 тысяч паломников. Об этом сообщила Информационная служба Московской городской епархии.

Также верующие прикладываются к недавно обретенным мощам князя Димитрия Донского.

«Две святыни оказались рядом — но это не повод сопоставлять жизнеописания святых или искать в совпадении особый смысл. Само по себе замечательно, что такие разные по времени жизни, опыту и известности святые оказались вместе своими мощами», — отметили в епархии.

По состоянию на 19:00 конец очереди находился возле парка «Музеон», время ожидания составляло 7 часов. Представители московского духовенства, совершающие моления в храме, выходят к стоящим в очереди людям.

Они беседуют с паломниками, отвечают на вопросы, помогают им ждать встречи со святыней с терпением и спокойствием.