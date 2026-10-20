Автоэксперт Моржаретто посоветовал менять резину при среднесуточной температуре +5 °C

Автоэксперт Игорь Моржаретто рекомендовал выбирать время перехода с летних шин на зимние по погоде в конкретном регионе. Ориентир — снижение среднесуточной температуры примерно до +5 °C, сообщает RT .

Специалист пояснил, что при дневной температуре +10 °C и ночной около 0 °C по утрам возможна гололедица. При этом погодные условия в регионах различаются: где-то еще тепло, а где-то уже выпал снег.

В Центральном регионе России такая температура обычно устанавливается в первой половине ноября. Однако Моржаретто отметил, что в этом году погода может оказаться более суровой.

Эксперт также посоветовал сменить шины заранее, чтобы подстраховаться и не стоять в очереди. По его словам, это особенно актуально для водителей, которые используют нешипованную резину.