Три летевших из Турции в Москву самолета развернулись над Литвой

Три пассажирских самолета, направлявшихся из Турции в Москву, развернулись над Литвой и сели в Стамбуле. Об этом со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах сообщил ТАСС .

Пилоты сменили курс из-за ограничений, введенных в аэропорту Внуково в целях обеспечения безопасности полетов.

«Рейсы, следовавшие из Измира, Антальи и Стамбула в московский аэропорт Внуково, развернулись в воздушном пространстве Литвы», — отметил собеседник агентства.

Ранее пассажиров воздушной гавани предупредили о возможном длительном ожидании снятия ограничений. Администрация аэропорта посоветовала следить за статусами рейсов и сообщениями авиакомпаний. На территории воздушной гавани действуют игровые пространства для детей, комната матери и ребенка, медпункт, зарядные станции и бесплатные фонтанчики с водой.

Также для пассажиров работают магазины и кафе, бизнес-залы и капсульные отели на третьем этаже.