Три летевших из Турции в Москву самолета развернулись над Литвой
Три пассажирских самолета, направлявшихся из Турции в Москву, развернулись над Литвой и сели в Стамбуле. Об этом со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах сообщил ТАСС.
Пилоты сменили курс из-за ограничений, введенных в аэропорту Внуково в целях обеспечения безопасности полетов.
«Рейсы, следовавшие из Измира, Антальи и Стамбула в московский аэропорт Внуково, развернулись в воздушном пространстве Литвы», — отметил собеседник агентства.
Ранее пассажиров воздушной гавани предупредили о возможном длительном ожидании снятия ограничений. Администрация аэропорта посоветовала следить за статусами рейсов и сообщениями авиакомпаний. На территории воздушной гавани действуют игровые пространства для детей, комната матери и ребенка, медпункт, зарядные станции и бесплатные фонтанчики с водой.
Также для пассажиров работают магазины и кафе, бизнес-залы и капсульные отели на третьем этаже.