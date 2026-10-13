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    Три летевших из Турции в Москву самолета развернулись над Литвой

    Фото: РИА «Новости»

    Три пассажирских самолета, направлявшихся из Турции в Москву, развернулись над Литвой и сели в Стамбуле. Об этом со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах сообщил ТАСС.

    Пилоты сменили курс из-за ограничений, введенных в аэропорту Внуково в целях обеспечения безопасности полетов.

    «Рейсы, следовавшие из Измира, Антальи и Стамбула в московский аэропорт Внуково, развернулись в воздушном пространстве Литвы», — отметил собеседник агентства.

    Ранее пассажиров воздушной гавани предупредили о возможном длительном ожидании снятия ограничений. Администрация аэропорта посоветовала следить за статусами рейсов и сообщениями авиакомпаний. На территории воздушной гавани действуют игровые пространства для детей, комната матери и ребенка, медпункт, зарядные станции и бесплатные фонтанчики с водой.

    Также для пассажиров работают магазины и кафе, бизнес-залы и капсульные отели на третьем этаже.

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