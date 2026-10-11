Авиаэксперт Патраков допустил задержку запуска самолетов МС-21 после 2027 года

Начало регулярных пассажирских перевозок на российских самолетах МС-21-310 может задержаться до 2028 года или позднее. Даже получение сертификата типа летом 2027 года не гарантирует своевременного запуска новых лайнеров. Такой прогноз в комментарии 360.ru сделал авиаэксперт, основатель сервиса безопасности полетов Андрей Патраков.

Он пояснил, что, несмотря на увеличение испытательных полетов, дать точную оценку срока завершения сертификации невозможно. По его словам, финальные этапы проверки могут занять больше времени, чем завершенные процессы.

«Можно потратить несколько сотен часов, чтобы закрыть 80% требований сертификационного базиса, а потом на последние 10% этих требований потратить больше часов, чем за все предыдущее время», — объяснил Патраков.

Авиаэксперт не исключил, что новый МС-21-310 повторит судьбу модернизированного турбовинтового самолета Ил-114-300, который получил сертификат Росавиации с ограничениями по условиям эксплуатации. Борт может взлететь только в узком температурном коридоре — +9...+25 градусов.

«Даже если формально сертификат будет получен летом следующего года, это не значит, что самолеты начнут поставляться и эксплуатироваться», — предупредил специалист.

Он подчеркнул, что для начала регулярных перевозок необходима развитая система технического обслуживания, обеспечивающая своевременный ремонт самолетов и поставки запчастей.

О том, как проходят испытания среднемагистрального самолета МС-21-310 и когда первые серийные борта получит «Аэрофлот», — в материале 360.ru.