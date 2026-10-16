МВД опровергло публикацию о том, что сотрудники ГАИ смогут лишать водителей прав

Опубликованная ТАСС информация о том, что сотрудники ГАИ с марта 2027 года якобы смогут лишать водителей прав, не соответствует действительности. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

«Допущенная ИА ТАСС трактовка создает ложное впечатление о предоставлении подразделениям Госавтоинспекции полномочий на досудебный порядок лишения права управления транспортным средством и вводит в заблуждение аудиторию», — уточнили в ведомстве.

В пресс-службе обратили внимание, что с марта следующего года в силу вступят новые правила медицинского освидетельствования водителей. Медзаключения начнут формироваться в цифровом формате и заноситься в федеральный реестр документов. Эта база находится в защищенном контуре Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, сведения их нее будут передаваться в МВД.

Прекращение права управления не означает, что водителя лишат документа. Возврат удостоверения проведут после устранения факторов, выявленных в ходе медицинского освидетельствования.