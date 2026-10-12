Фейк: в России снизят нештрафуемый порог превышения скорости до 5 километров в час

В Сети стала появляться информация о том, что нештрафуемый порог скорости снизят с 20 до пяти километров в час. Эта информация оказалась недостоверной.

Фейк

В соцсетях распространяются посты о том, что в стране понизят допустимое превышение скорости. Авторы текстов называют инициатором изменений вице-президента Национального автомобильного союза. Чтобы подчеркнуть негативное отношение к новости, они называют его только по фамилии — Шапарин.

Парк

На самом деле слухи о снижении нештрафуемого порога скорости пошли после публикации в «Российской газете» статьи от 8 октября 2026 года «Порог „легального“ превышения скорости на 20 км/ч снова предложили снизить. Что думают депутаты и эксперты?»

В статье говорилось об инициативе вице-президента Национального автомобильного союза Антона Шапарина. Он заявил, что в стране следует провести аудит всей дорожной системы и перейти к снижению нештрафуемого порога превышения скорости, который сейчас составляет 20 километров в час.

Шапарин объяснил, что сейчас из-за высокого порога нарушать ПДД может большинство водителей. По его словам, более 85% едут быстрее предписанной знаками скорости.

«Возникает парадоксальная ситуация: государство в лице местных органов власти, прекрасно зная поведение водителей, отвечает занижением скоростного режима», — отметил вице-президент НАС.

Он добавил, что такого внушительного скоростного порога в других странах просто не существует. По его словам, такие цифры остались еще с прежних эпох, когда у отечественных автомобилей были специфические спидометры, а первые камеры для фото/видеофиксации обладали большой погрешностью измерений.

«Но сейчас используется современное оборудование, и государству придется двигаться в сторону снижения нештрафуемого порога», — подчеркнул Шапарин.

Установить новый порог в пять километров в час предложил партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто.

«Порог в 20 километров в час — абсолютный рекорд для Европы. Даже порог в 10 километров в час, действующий в Беларуси и Казахстане, считается очень высоким», — рассказал он.

Эксперт уточнил, что снижать порог следует с 10 километров в час и далее приходить к пяти.

Таким образом, идея о снижении нештрафуемого порога — только мнение специалиста, а не инициатива законодателей. Никаких законопроектов на этот счет не было. Кроме того, в Госдуме выступали против снижения данного показателя.

Депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Павел Федяев заявил ТАСС, что изменения не повысят безопасность на дорогах, а вызовут противоположный эффект.

«Отклоняли подобные законопроекты, потому что считаем, что при таком снижении добросовестный водитель перестанет следить за дорогой, он будет смотреть на приборы, а это не повысит безопасность на дороге, а ровно наоборот», — объяснил он.

По словам парламентария, регионы сейчас могут замедлять» опасные участки и для этого есть законодательные инструменты.

Против снижения порога превышения скорости выступил и депутат Госдумы от ЛДПР Дмитрий Шатунов. Он сообщил «Газете. Ru», что изменение не приведет к действенным эффектам. Он призвал обеспечить бесперебойную работу системы контроля и камер, а также возможность быстрого обжалования ошибочных штрафов.

Периодически инициативы по снижению нештрафуемого порога скорости появляются в медиапространстве, но не находят отклика. Например, в апреле 2026 года опустить показатель до двух-трех километров в час вместо 20 предложил генеральный директор Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Михаил Кизлык в интервью Autonews.

Спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин подтвердил в «Максе», что подавляющее большинство депутатов Госдумы выступают против изменения нештрафуемого порога превышения скорости.

По его словам, депутаты считают, что неправильно принимать такое решение.

«С этим согласились в правительстве, одно из министерств которого инициировало это предложение. Поэтому считаем недопустимым привносить в повестку тему, которая однозначно не будет поддержана», — написал Володин.

Против снижения показателя выступили и в профильном министерстве — Минтрансе. В ведомстве рассказали РБК, что предложений на этот счет не поступало.

«Минтранс не видит целесообразности таких изменений в законодательство и не поддерживает данную идею», — уточнили в пресс-службе.

Таким образом, информация о том, что в стране собираются снизить нештрафуемый порог скорости, не соответствует действительности.

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