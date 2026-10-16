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    Новак оценил дефицит бензина на внутреннем рынке

    Вице-премьер Новак: дефицит бензина в России составляет около 5%

    Фото: 360.ru

    Дефицит автомобильного бензина на внутреннем рынке России составляет около 5%. Об этом в интервью журналисту ИС «Вести» Александре Суворовой сообщил вице-премьер Александр Новак.

    По его словам, ситуация с топливом остается напряженной, но в последние недели улучшается. Это заметно по обстановке на заправках и в регионах.

    Для исправления положения власти увеличивают объемы нефтепереработки и переносят ремонты НПЗ на более поздние сроки. Также компании наращивают мощности производства и покрывают дефицит за счет импорта бензина из других стран.

    Новак подчеркнул, что работа ведется ежедневно. Правительство, Минэнерго и ФАС следят за ценами и не допускают их завышения. Вице-премьер выразил уверенность, что ситуация продолжит улучшаться.

    Ранее Новак сообщил, что переговоров о продлении лицензии США на поставки дизтоплива из России после 2027 года пока не ведется.