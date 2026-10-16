Новак оценил дефицит бензина на внутреннем рынке

Дефицит автомобильного бензина на внутреннем рынке России составляет около 5%. Об этом в интервью журналисту ИС «Вести» Александре Суворовой сообщил вице-премьер Александр Новак.

По его словам, ситуация с топливом остается напряженной, но в последние недели улучшается. Это заметно по обстановке на заправках и в регионах.

Для исправления положения власти увеличивают объемы нефтепереработки и переносят ремонты НПЗ на более поздние сроки. Также компании наращивают мощности производства и покрывают дефицит за счет импорта бензина из других стран.

Новак подчеркнул, что работа ведется ежедневно. Правительство, Минэнерго и ФАС следят за ценами и не допускают их завышения. Вице-премьер выразил уверенность, что ситуация продолжит улучшаться.

Ранее Новак сообщил, что переговоров о продлении лицензии США на поставки дизтоплива из России после 2027 года пока не ведется.