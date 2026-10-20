Автоэксперт Гудков сравнил два способа сезонной смены шин

Выбор между перебортировкой шин и двумя комплектами колес зависит от срока эксплуатации автомобиля. Заместитель главного редактора издательского дома «За рулем» Никита Гудков объяснил плюсы и минусы обоих вариантов, сообщает Авторадио .

Два комплекта колес в сборе требуют затрат на дополнительные диски, но позволяют экономить на сезонной перебортировке. Эксперты считают такой вариант целесообразным при небольших пробегах и длительном использовании машины.

Гудков отметил, что отдельный зимний комплект позволяет выбрать шины меньшей ширины. По его словам, такая размерность полезна в зимних условиях по целому ряду причин.

Перебортировка — замена летних шин на зимние на тех же дисках — обходится дешевле в первые два–четыре года эксплуатации автомобиля. При более длительном использовании эта экономия практически сходит на нет. Кроме того, при каждой такой процедуре шины испытывают повышенные нагрузки.

Перед балансировкой колеса необходимо вымыть или тщательно очистить от грязи, напоминает «За рулем». Если внутри установлены датчики давления, мастера стоит предупредить заранее, чтобы он их не повредил.