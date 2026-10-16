Юрист Воропаев допустил применение противовоздушных средств против нарушителей на летающей Tesla

Автоюрист Лев Воропаев предположил, что правоохранители смогут дистанционно задерживать нарушителей на летающих Tesla Roadster с помощью противовоздушных средств, передает «Вечерняя Москва» .

Воропаев описал ситуацию, при которой водитель сможет уйти от автоинспекторов, перелетев через отбойник или забор. По мнению юриста, противовоздушные технологии, которые активно развиваются в последние годы, могут помочь остановить такую машину.

Эксперт предположил, что электронное подавление позволит отключать двигатель или функцию полета электрокара. Это избавит правоохранителей от необходимости преследовать нарушителя. По словам Воропаева, насколько ему известно, подобные работы уже ведутся, поэтому разработка может не затянуться на долгие годы.