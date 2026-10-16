360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Юрист Воропаев допустил применение противовоздушных средств против нарушителей на летающей Tesla

    Автоюрист Лев Воропаев предположил, что правоохранители смогут дистанционно задерживать нарушителей на летающих Tesla Roadster с помощью противовоздушных средств, передает «Вечерняя Москва».

    Воропаев описал ситуацию, при которой водитель сможет уйти от автоинспекторов, перелетев через отбойник или забор. По мнению юриста, противовоздушные технологии, которые активно развиваются в последние годы, могут помочь остановить такую машину.

    Эксперт предположил, что электронное подавление позволит отключать двигатель или функцию полета электрокара. Это избавит правоохранителей от необходимости преследовать нарушителя. По словам Воропаева, насколько ему известно, подобные работы уже ведутся, поэтому разработка может не затянуться на долгие годы.

    Читайте также

    Минцифры предложило ввести минимальную скорость интернета в квартирах

    От микроволновки до умной лампочки: что мешает Wi-Fi-сигналу?

    На форуме «Цифровые решения» в Москве обсудили массовый переход на российское ПО

    «Умный лифт» представили на форуме в Екатеринбурге

    предоставлено организаторами форума «100+ TechnoBuild»

    ИИ научили определять уровень стресса по дыханию человека

    Икру с Сахалина впервые доставили рыбоводный завод с помощью БПЛА

    Пять российских аэропортов захотели подключиться к биометрической системе

    Трамп назвал сторонников термина «искусственный интеллект» своими врагами

    Зампред «Ростелекома» призвал создать ЦОД «судного дня»

    Ученые решили отказаться от високосных секунд с 20 мая 2027 года

    Фейк: россияне навсегда потеряли файлы с «Яндекс Диска»

    Эксперт в области ИИ Лещенко напомнил о правилах использования нейросетей