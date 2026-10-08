На форуме «Цифровые решения» в Москве обсудили массовый переход на российское ПО
На форуме «Цифровые решения» в Москве обсудили массовый переход бизнеса на российское программное обеспечение. Из-за сложностей в работе с зарубежными разработчиками компании активно меняют иностранные операционные системы, почту и облачные сервисы на отечественные аналоги, формируя независимую IT-инфраструктуру.
Как рассказал технический директор «Группы Астра» Антон Шмаков, внедрение российской технологии всегда несет за собой изменение ландшафта, архитектуры внутри бизнеса, в том числе построение новой IT-инфраструктуры.
«Поэтому чем больше компоненты будут интегрированы друг с другом, чем меньше будут риски связаны с миграцией, чем меньше будет проблем по совместимости, тем большую стабильность и непрерывность эта инфраструктура для бизнеса может обеспечить», — поделился он.
Российские разработчики уже предлагают решения, которые смогут заменить зарубежные продукты. Один из примеров — экосистема «Группы Астра». Всего в портфеле компании — более 35 IТ-решений: от виртуализации и резервного копирования до корпоративной почты и виртуальных рабочих мест.
«Мы отвечаем за слой, который начинается от железного уровня, серверов, систем хранения данных, сетевого стека и до прикладных решений, которые выполняют какие-то конкретные задачи, прикладные бизнес-процессы. Весь промежуточный слой, который обеспечивает стабильную работу прикладных решений софта, мы как раз и решаем. Решаем задачу с тем, чтобы это было безопасно», — заключил Шмаков.
Продукты компании используют в промышленности, образовании, медицине и нефтегазовой отрасли. Компания рассчитывает расширять экосистему и к 2030 году стать глобальным поставщиком системного программного обеспечения.