На форуме «Цифровые решения» в Москве обсудили массовый переход на российское ПО

На форуме «Цифровые решения» в Москве обсудили массовый переход бизнеса на российское программное обеспечение. Из-за сложностей в работе с зарубежными разработчиками компании активно меняют иностранные операционные системы, почту и облачные сервисы на отечественные аналоги, формируя независимую IT-инфраструктуру.

Как рассказал технический директор «Группы Астра» Антон Шмаков, внедрение российской технологии всегда несет за собой изменение ландшафта, архитектуры внутри бизнеса, в том числе построение новой IT-инфраструктуры.

«Поэтому чем больше компоненты будут интегрированы друг с другом, чем меньше будут риски связаны с миграцией, чем меньше будет проблем по совместимости, тем большую стабильность и непрерывность эта инфраструктура для бизнеса может обеспечить», — поделился он.