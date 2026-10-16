Ученые решили отказаться от високосных секунд с 20 мая 2027 года

CGPM: с мая 2027 года мир перейдет на непрерывную шкалу Всемирного времени

С 20 мая 2027 года мир перейдет на непрерывную шкалу Всемирного координированного времени. Такое решение приняли на Генеральной конференции по мерам и весам (CGPM) в Версале.

Раньше мировое время привязывали к вращению Земли, но с появлением атомных часов эти два эталона начали расходиться. Чтобы компенсировать разницу, с 1972 года вводили високосные секунды, теперь же от этой практики решили отказаться.

Согласно резолюции, разница между UT1 и UTC может достигать 3600 секунд, то есть одного часа. Это обеспечит непрерывность шкалы на несколько столетий вперед.

Ранее исследователи из Сингапура создали атомные часы, которые признали самыми точными в мире.