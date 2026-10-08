Пять российских аэропортов захотели подключиться к биометрической системе

Минтранс: еще пять аэропортов в РФ хотят запустить сервис посадки по биометрии

Еще пять российских аэропортов планируют подключиться к системе посадки на самолеты по биометрии в 2027 году. Об этом на форуме «Цифровые решения» сообщил заместитель министра транспорта Владимир Потешкин.

«На будущий год пять аэропортов изъявили желание подключиться и начать работать в этом сегменте», — сказал он.

Сервис в тестовом режиме заработал 1 июня на рейсах «Аэрофлот Шаттл» между Москвой и Санкт-Петербургом. Позднее технологию распространили на внутренние рейсы «Аэрофлота», выполняемые из московского аэропорта Шереметьево и петербургского аэропорта Пулково.

Расширение числа аэропортов позволит увеличить количество внутренних рейсов, на которых пассажиры смогут проходить процедуру посадки с использованием биометрических данных.

С 1 сентября в России также появилась возможность покупать билеты, проходя идентификацию по биометрическим данным.