«Умный лифт» представили на форуме в Екатеринбурге

Умную кабину лифта с голосовым управлением презентовали на форуме «100+ TechnoBuild» в Екатеринбурге. Жители дома, в котором установят такой подъемный механизм, смогут регулировать освещение или узнать погоду.

Разработку представил Щербинский лифтостроительный завод (ЩЛЗ) . В кабине объединили несколько функций — голосового ассистента, умное освещение и автоматическую ароматизацию. Настройки запаха и его интенсивность можно адаптировать под конкретное здание.

«Это востребовано в основном в гостиницах, бизнес-центрах и административных зданиях», — рассказал руководитель отдела бизнес-аналитики и мониторинга рынка Александр Васильев.

Еще одной разработкой завода стала интерактивная панель для детей. Ее придумали совместно с детскими нейропсихологами.

«Этот перечень задач по комбинации цифр, по голосам животных, по зрительному лабиринту позволяет те 60-70 секунд нахождения в лифте сделать для ребенка не только безопасными, но и полезными. Эта панель уникальна, на рынке лифтового оборудования она первая. И мы очень гордимся этой нашей разработкой», — прокомментировал руководитель отдела бизнес-аналитики и мониторинга рынка Александр Васильев.