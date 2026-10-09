Минцифры предложило ввести минимальную скорость интернета в квартирах

Минцифры планирует ввести требования к минимальной скорости интернета в многоквартирных домах. Об этом «Коммерсанту» рассказал замглавы ведомства Дмитрий Угнивенко на форуме «Цифровые решения — 2026».

По его словам, министерство рассчитывает внести соответствующий законопроект в Госдуму до конца года. Среди планируемых требований — минимальная скорость сети не менее одного гигабита в секунду на домохозяйство в каждом многоквартирном доме. На это отводят 10 лет.

Также ведомство прорабатывает внесудебный порядок лишения лицензии за повторные нарушения. Планируется ввести десятилетний запрет на получение лицензии и обеспечить непрерывность услуг связи.

Угнивенко отметил, что нужно учесть особенности малых операторов, работающих на своей территории единственными. Им дадут год на переоформление лицензии без платы.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов рассказал 360.ru, что российская спутниковая группировка «Рассвет» сможет обеспечить интернетом самые отдаленные районы страны.