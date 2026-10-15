Икру с Сахалина впервые доставили рыбоводный завод с помощью БПЛА

На Сахалине впервые доставили икру с места добычи в труднодоступном районе из верховьев реки на рыбоводный завод при помощи БПЛА. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Груз транспортировали благодаря беспилотнику «Бражник», который разработал местный конструктор Эдуард Абрамов. Рейс организовал рыбоводный завод «Нерест» и авиакомпания «Аврора БАС».

Беспилотник в автоматическом режиме пролетел порядка 17 километров, потратив на это 17 минут. Для транспортировки груза использовали программное обеспечение, которое позволило дрону самостоятельно выполнить полет по заранее заданному маршруту.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина посоветовала людям с гипертонией, заболеваниями почек и склонности к отекам выбирать икру, обращая внимание на количество соли и состав конкретного продукта. По ее словам, даже небольшая порция может стать причиной скачка давления из-за задержки жидкости.