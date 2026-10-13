Сегодня 20:00 От микроволновки до умной лампочки: что мешает Wi-Fi-сигналу? Фото: 360.ru Эксклюзив

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Медленный Wi-Fi — это не всегда проблемы с провайдером или роутером. Порой интернет тормозит из-за обычных бытовых вещей. Какие предметы гасят связь и как с этим бороться, разобрался 360.ru.

Электроника Первое и самое распространенное, с чем может столкнуться пользователь Сети, — это частота 2,4 ГГц, на которой работают стандартные Wi-Fi-роутеры, рассказал 360.ru преподаватель программирования, IT- специалист Кирилл Ситнов. «Большинство вещей "умного дома" — простенькие гаджеты, устройства Bluetooth — работают на одной частоте. В силу того, что этих устройств много, — у каждого есть большой набор, парк всяких устройств, которые перекрывают каналы связи, — все захламляется лишней информацией, где устройство начинает путаться. В связи с этим замедляется само соединение», — объяснил эксперт.

Фото: РИА «Новости»

По его словам, речь идет о следующих устройствах: лампочки;

розетки;

чайники;

мультиварки;

микроволновки.

Если говорить про Bluetooth-соединение — это любые беспроводные устройства: пульты дистанционного управления, которые не работают по инфракрасному порту, беспроводные мышки, клавиатуры, наушники. Также близкая частота работы — это микроволновая печь. Редко когда может перекрывать сигнал, но частота достаточно близкая. По отзывам некоторых пользователей, бывает, что рядом с микроволновкой во время разогрева еды тоже связь падает, теряется.

Материалы стен Если говорить о материалах стен, хуже всего сигналы проходят через рыхлые поверхности, такие как дерево. «Либо звукоизоляция или теплоизоляция», — отметил Ситнов. Кирпич и бетон нормально пропускают волны Wi-Fi по частоте 2,4 ГГц.

Звуковая волна достаточно большая, она огибает толщину стены и нормально пробивает на серьезное расстояние. Если мы говорим уже о более новых стандартах — это пятигерцовая частота, — уже даже с бетоном могут быть некоторые проблемы.

Чем свежее стандарт, чем выше частота, тем короче длина волны, и она хуже проходит через жесткие материалы. «Дерево гасит достаточно сильно из-за своей пористости и рыхлости. Если мы говорим о каких-то деревянных постройках, они достаточно толстые именно в толщину. Если говорить про цемент, то тут еще нужно учитывать, что есть железобетон. Железобетон — это когда стена или перекрытия связываются металлической проволокой. Если вдруг в стенах и в потолке, в полу будет металлическая сетка или арматура, она будет работать как решетка, которая тоже хуже пропускает электромагнитные волны сквозь себя», — предупредил специалист.

Фото: РИА «Новости»

Как улучшить Wi-Fi-соединение Жильцам многоквартирных домов рекомендуется покупать устройства с более новыми стандартами связи. «Самые простые роутеры уже смысла брать особо нет, потому что эти каналы связи достаточно сильно засорены. Есть Wi-Fi 5, Wi-Fi 6, Wi-Fi 7 [ГГц]. Там разные системы шифрования, разная ширина канала. Чем новее устройство, тем меньше шансов, что его каналы связи будут засорены другими устройствами», — объяснил Ситнов. Можно подумать о прокладке кабеля, чтобы установить дублирующее устройство Wi-Fi в другом помещении.

Есть специальные устройства, так называемые Wi-Fi-ретрансляторы. Вы ищете точку, где сигнал Wi-Fi начинает ухудшаться, но находится еще на достаточно хорошем уровне. Туда ставите дополнительное устройство. <…> Оно расширяет сеть. Рекомендация первая — покупать и роутер, и ретранслятор одной фирмы.

В частном доме можно установить специальные передатчики проводного интернета. «Они могут использовать обычную электрическую сеть: вставляется специальное устройство, в него вставляется провод, и он прямо по электрическому кабелю передает интернет. Только розетки, которые есть в доме, должны сводиться в один короб, в один ящик рубильника», — сказал эксперт.

Однако здесь помехой могут стать электронные музыкальные инструменты, акустика, высокочастотные принтеры, сканеры и другая оргтехника. «Чем больше пульсации тока, тем сложнее отделить сигнал обычного электричества от зашифрованных сигналов самого интернета. Поэтому интернет будет гаситься под ноль», — добавил Ситнов. В многоквартирном доме такой способ вовсе будет бесполезен, заключил специалист.