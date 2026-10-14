Зампред «Ростелекома» призвал создать ЦОД «судного дня»

Необходимо создать площадку для хранения резервных копий данных и сервисов, заявил зампред правления ПАО «Ростелеком» Валерий Ермаков на форуме РБК Tech. Об этом сообщило РБК .

«Так называемый ЦОД „судного дня“ — это то, что должно быть, потому что сегодня бэкап — это то, что позволяет любому сегодня провайдеру услуг очень быстро восстановиться», — отметил представитель Ростелекома.

По его словам, раньше компании сосредотачивали вычислительные мощности на крупных площадках, поскольку это экономично и эффективно. С появлением новых угроз заказчики срочно переходят к микросотовой архитектуре.

Максимальное географическое распределение позволит сделать системы устойчивыми.

Ранее беспилотники ВСУ атаковали ЦОДы «Яндекса» и Сбера.