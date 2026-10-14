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    ИИ научили определять уровень стресса по дыханию человека

    Фото: 360.ru

    Российские исследователи совместно с турецкими коллегами разработали алгоритм, который распознает признаки стресса по изменениям ритма дыхания. Об этом сообщили «Известия».

    Ученые проанализировали данные о физиологическом состоянии добровольцев из международного набора WESAD. Они выделили основные признаки стресса: частоту дыхания и изменение ее во времени, соотношение между выдохом и вдохом, форму дыхательной волны.

    Затем исследователи создали приложение для смартфона Android BreathCouple на основе нейросети. Данные для него снимают не специальным нагрудным датчиком, а с помощью компактного микрофона. В лабораторных условиях точность определения стресса составила 96%.

    По мнению ученых, после испытаний и доработки программа может быть полезна для мониторинга состояния водителей, пилотов, диспетчеров и т. п.

    Ранее инженеры МАИ создали двигатель для аэротакси увеличенной мощности.

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