ИИ научили определять уровень стресса по дыханию человека

Российские исследователи совместно с турецкими коллегами разработали алгоритм, который распознает признаки стресса по изменениям ритма дыхания. Об этом сообщили «Известия» .

Ученые проанализировали данные о физиологическом состоянии добровольцев из международного набора WESAD. Они выделили основные признаки стресса: частоту дыхания и изменение ее во времени, соотношение между выдохом и вдохом, форму дыхательной волны.

Затем исследователи создали приложение для смартфона Android BreathCouple на основе нейросети. Данные для него снимают не специальным нагрудным датчиком, а с помощью компактного микрофона. В лабораторных условиях точность определения стресса составила 96%.

По мнению ученых, после испытаний и доработки программа может быть полезна для мониторинга состояния водителей, пилотов, диспетчеров и т. п.

Ранее инженеры МАИ создали двигатель для аэротакси увеличенной мощности.