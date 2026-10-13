Фейк: россияне навсегда потеряли файлы с «Яндекс Диска»

В Сети стали появляться сообщения, что пользователи навсегда потеряли файлы, которые хранились на «Яндекс Диске». Эта информация оказалась недостоверной.

Фейк

В ряде телеграм-каналов появились посты о том, что после атак украинских боевиков на дата-центры «Яндекса» все файлы, которые размещались в его облачных хранилищах, безвозвратно исчезли. Авторы текстов ссылаются на аналитика Эльдара Муртазина, который якобы предупредил об этом.

По его словам, россияне могут потерять данные, потому что ВСУ ударили по дата-центрам, где хранились резервные копии. Он уточнил, что боевики атаковали три из пяти дата-центров компании, а обновленное пользовательское соглашение снимает с «Яндекса» ответственность за потери при налетах БПЛА.

Также некоторые паблики утверждают, что пользователи массово жалуются на пропажу файлов с «Яндекс Диска» после атак беспилотников. Часть фото и видео перестали открываться, и их нельзя скачать. Пользователи выражают опасения, что их файлы исчезли навсегда. В качестве доказательства приводятся вырезки из скриншотов, где в некоей файловой системе в режиме предпросмотра прогружаются не все файлы.

Правда

На самом деле слухи о безвозвратной утере файлов начали циркулировать в Сети после интервью аналитика Эльдара Муртазина RTVI от 12 октября.

Он не исключил, что данные потеряются в большом объеме, и заявил о недостаточном географическом разделении резервных копий. При этом в интервью не приводится информация о результатах технической проверки хранилищ, перечне утраченных данных или подтверждении компании.

Спикер подчеркивает, что только выдвигает предположения, используя формулировки «я думаю» и «в каком объеме — будем выяснять». Это говорит о том, что заявление эксперта является только оценкой, а не установленным результатом расследования.

Интервью Муртазина проанализировали авторы ведущего российского портала SecurityLab.ru, посвященного информационной безопасности. Они пришли к выводу, что утверждение об отсутствии у «Яндекса» географически удаленных копий пока основывается на оценке аналитика.

Компания публично не раскрывала архитектуру хранения файлов «Яндекс.Диска» и не подтверждала их массовую безвозвратную потерю. Сбои при скачивании нельзя считать доказательством уничтожения данных, так как они могут храниться на исправном накопителе, даже если сервер отключен, повреждена сеть или сервис временно не может обратиться к хранилищу.

По мнению специалистов, для пользователей определяющим остается состояние резервных копий, а не число поврежденных серверов. Если данные сохранились хотя бы на одной независимой площадке, доступ к файлам можно восстановить после устранения технических проблем. По этой причине до публикации результатов проверки систем хранения преждевременно говорить о массовой безвозвратной потере данных.

В «Яндексе» подтвердили, что сознательно ограничили часть функций «Яндекс 360», в том числе «Диска».

В беседе с РБК представители компании сообщили, что целью ограничений были меры по сохранению работоспособности сервисов. Они добавили, что меры потребовались для снижения нагрузки и поддержания «основных рабочих сценариев».

«Наша команда продолжает работу, чтобы все возможности сервисов стали доступны», — отметили в «Яндексе».

Также компания отключила возможность массового скачивания файлов в веб-версии «Диска». В результате пользователи потеряли доступ к таким функциям как скачивание одной или нескольких папок, одновременное скачивание нескольких файлов, а также скачивание альбома.

В компании объяснили, что с помощью ПО файлы по-прежнему можно загрузить, если они доступны. Корреспондент РБК убедился, что в приложении «Диска» данные не открыть, но отдельный файл можно скачать.

Это говорит о том, что файлы не утеряны — их можно скачивать по отдельности. О невозможности загружать из хранилища папки или несколько файлов сразу сообщили и авторы специализированного портала CNews.

Кнопка «Скачать все» при переходе по публичной ссылке перестала работать. Загрузить можно только один файл за раз.

Сотрудник редакции Cnews выяснил, что частично перестала работать и электронная почта «Яндекса». Теперь пользователи не могут посмотреть прикрепленные к письмам файлы, если они не скачивались на компьютер.

Несмотря на это, нельзя утверждать, что ни один байт личной информации россиян не потерялся. Факт исчезновения данных должна подтвердить сама компания. При этом любые утверждения о безвозвратной утере файлов пользователей пока преждевременны.

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