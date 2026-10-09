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    Трамп назвал сторонников термина «искусственный интеллект» своими врагами

    Трамп: Белый дом считает врагами тех, кто говорит ИИ вместо «суперинтеллект»

    Фото: РИА «Новости»

    Президент США Дональд Трамп продолжил настаивать, чтобы искусственный интеллект называли «суперинтеллектом», а если кто-то против, значит — враг. Об этом он заявил в Truth Social.

    «Белый дом считает врагом любого, кто использует термин „искусственный интеллект“, а не широко признанный новый и более точный термин „суперинтеллект“, — написал американский лидер.

    Глава Белого дома подписал указ о переименовании ИИ в конце сентября. Таким образом Трамп решил привлечь внимание к постоянным технологическим инновациям и к безграничным возможностям, которые могут открыться для американцев.

    Ранее американский предприниматель Илон Маск заявил, что термин «суперинтеллект» звучит намного лучше, чем «искусственный интеллект».

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