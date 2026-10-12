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    Билл Гейтс предрек рост числа кибератак с использованием ИИ в 2027 году

    Билл Гейтс: в 2027 году резко активизируются киберпреступники

    изображение сгенерировано ИИ/360.ru
    Фото: изображение сгенерировано ИИ/360.ru

    В следующем году резко участятся кибератаки с использованием искусственного интеллекта. Об этом основатель Microsoft Билл Гейтс заявил в интервью телеканалу CNN.

    «Направление, в котором мы, вероятно, увидим наиболее резкие изменения в течение следующего года, это кибератаки. В течение следующего года нас ждет множество неприятных сюрпризов, прежде всего в сфере кибербезопасности», — сказал он.

    Гейтс отметил, что главная опасность заключается в использовании ИИ именно злоумышленниками. Хотя многие считают, что проблема в том, что он выйдет из-под контроля человека.

    Ранее Гейтс усомнился в том, что страны смогут договориться о регулировании искусственного интеллекта. По его мнению, это задача будет намного сложнее, если сравнить с соглашением об ограничении ядерного оружия, заключенного в годы холодной войны. При том, что в ближайшие годы ИИ, названный им интеллектуальным видом, станет намного умнее своего создателя.

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