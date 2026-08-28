Билл Гейтс назвал ИИ самым опасным из всех созданных инструментов

Миллиардер и основатель компании Microsoft Билл Гейтс заявил, что искусственный интеллект представляет серьезную угрозу для жизни людей. В интервью газете New York Times он отметил, что контроль за ИИ нельзя оставлять исключительно в руках самих разработчиков.

«Самостоятельный контроль самого опасного из когда-либо изобретенных инструментов? Нет, спасибо!» — сказал Гейтс.

Миллиардер добавил, что необходимо срочно устранить риски, связанные с ИИ, причем это должно стать главным приоритетом для всего мира. По его словам, технологическая отрасль намеренно преуменьшает эти угрозы, потому что на кону слишком много денег. Люди, понимающие насколько хороши эти технологии, очень обеспокоены, но это не выходит за пределы частных бесед.

До этого Гейтс опубликовал на личном сайте эссе, в котором предложил ввести новые налоги и запреты, так как индустрия проигнорировала важные технологические вехи. В их числе выход ИИ из-под контроля своих создателей или создание биологического оружия.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Гейтс планирует встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином до конца 2026 года. Он хочет обсудить меры по снижению рисков, связанных с развитием ИИ.