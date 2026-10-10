Координатор ООН призвал быть готовыми к сценарию восстания ИИ против людей

Человечество должно подготовиться к сценарию, при котором искусственный интеллект выступит против людей, как показано в сценарии «Терминатора». Таким мнением руководитель координационного подразделения, Управления ООН по цифровым и новым технологиям Исабель де Сола Криадо поделилась в ходе Глобального цифрового форума GDF 2026 в Москве, сообщило РИА «Новости» .

«Я не буду высказывать свое мнение по этому вопросу, поскольку я не ученый, но я бы сказала, что перед лицом неопределенности мы должны быть готовы. У нас должен быть план на случай, если что-то пойдет не так», — сказала она.

Криадо добавила, что ИИ представляет собой совершенной новый вызов. Раньше не было технологий, действующих без контроля человека. По этой причине нужен «красный телефон», чтобы успеть связаться с человеком, способным все остановить.

Ранее в США прошел первый поединок между человеком и управляемым оператором гуманоидным роботом EngineAI T800, похожим на Терминатора.