Билл Гейтс выразил сомнение, что страны смогут договориться о регулировании ИИ

Билл Гейтс: договориться о регулировании ИИ сложнее, чем по ядерному оружию

Странам будет сложнее договориться о регулировании искусственного интеллекта, чем во времена холодной войлы прийти к соглашению об ограничении ядерного оружия. Об этом в интервью телеканалу NBC News заявил основатель компании Microsoft Билл Гейтс.

Миллиардер отметил, что для обеспечения безопасности технологий будет недостаточно саморегулирования ИИ-компаний.

«Это будет сложнее. <…> Необходимо, чтобы правоохранители и политики принимали участие в обсуждении мер безопасности и [механизмов] контроля», — подчеркнул Гейтс.

Бизнесмен заявил, что ИИ — это не просто новая технология, это эволюционное событие. По его словам, этот интеллектуальный вид, созданный человеком, уже во многом умнее своего создателя, и благодаря экспоненциальному росту в ближайшие годы станет еще умнее.

Американская компания OpenAI временно остановила обучение своих самых мощных моделей искусственного интеллекта из-за проблем с безопасностью.