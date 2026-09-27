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    Билл Гейтс выразил сомнение, что страны смогут договориться о регулировании ИИ

    Билл Гейтс: договориться о регулировании ИИ сложнее, чем по ядерному оружию

    Ron Sachs — CNP for NY Post
    Фото: Ron Sachs — CNP for NY Post/www.globallookpress.com

    Странам будет сложнее договориться о регулировании искусственного интеллекта, чем во времена холодной войлы прийти к соглашению об ограничении ядерного оружия. Об этом в интервью телеканалу NBC News заявил основатель компании Microsoft Билл Гейтс.

    Миллиардер отметил, что для обеспечения безопасности технологий будет недостаточно саморегулирования ИИ-компаний.

    «Это будет сложнее. <…> Необходимо, чтобы правоохранители и политики принимали участие в обсуждении мер безопасности и [механизмов] контроля», — подчеркнул Гейтс.

    Бизнесмен заявил, что ИИ — это не просто новая технология, это эволюционное событие. По его словам, этот интеллектуальный вид, созданный человеком, уже во многом умнее своего создателя, и благодаря экспоненциальному росту в ближайшие годы станет еще умнее.

    Американская компания OpenAI временно остановила обучение своих самых мощных моделей искусственного интеллекта из-за проблем с безопасностью.

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