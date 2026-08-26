Билл Гейтс заявил о намерении встретиться с Си Цзиньпином для обсуждения ИИ

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс заявил о намерении встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином до конца этого года, чтобы показать ему инициативы, касающиеся контроля искусственного интеллекта. Об этом он заявил в интервью агентству Reuters .

«Глава КНР, возможно, был бы удивлен моей решительностью <…> В прошлом технологии никогда не позволяли этого. Сейчас все по-другому. Это похоже на эволюционную веху, которая требует невероятного политического управления со стороны общества в целом», — сказал предприниматель, говоря о возможностях в области ИИ, которые он хочет предложить китайской стороне.

Также Билл Гейтс выразил уверенность, что Китай может пойти на ограничения для опасных ИИ-моделей, если США проявят заинтересованность в этом направлении.

Ранее Си Цзиньпин заявил, что развитие искусственного интеллекта должно быть глобальной симфонией.