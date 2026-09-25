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    ИИ может уничтожить миллиард человек — Билл Гейтс

    Билл Гейтс: в плохих руках ИИ может уничтожить миллиард человек

    Соучредитель Microsoft и миллиардер-филантроп Билл Гейтс заявил, что искусственный интеллект способен помочь злоумышленникам и привести к гибели одного миллиарда человек. Таким мнением он поделился в интервью телеканалу NBC.

    Гейтс призвал законодателей в Вашингтоне регулировать развитие ИИ спустя несколько недель после того, как руководители ряда крупнейших национальных IT-лабораторий согласились с необходимостью замедлить темпы прогресса в этой области. Он подчеркнул, что никто не считает, что саморегулирования достаточно.

    «ИИ, безусловно, достаточно мощный, чтобы привести к событиям, которые, как вы понимаете, приведут к миллиарду смертей», — сказал Гейтс.

    Он добавил, что еще никогда не существовало такого мощного оружия, как сочетание злонамеренных людей и новейших инструментов ИИ.

    Фонд Гейтса Gates Foundation ранее сообщал, что выделит не менее миллиарда долларов на расширение доступа к ИИ-решениям, в числе которых образовательные проекты.

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