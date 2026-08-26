Гейтс заявил о планах предложить Си Цзиньпину обуздать ИИ

Reuters: Гейтс встретится с Си Цзиньпином для обсуждения связанных с ИИ рисков

Основатель Microsoft Билл Гейтс запланировал встречу с председателем КНР Си Цзиньпином до конца 2026 года. Об сообщило агентство Reuters со ссылкой на интервью с миллиардером.

Гейтс намерен предложить китайскому лидеру глобальные меры по снижению рисков, связанных с развитием искусственного интеллекта. По его словам, Китай может согласиться ограничить выпуск потенциально опасных моделей ИИ, если США первыми проявят инициативу.

Миллиардер также хочет предложить механизм, с помощью которого страны могли бы следить за возможностями ИИ по созданию биологического оружия, но так, чтобы это не мешало развитию технологической индустрии.

«С этим согласился бы весь мир», — процитировало агентство Гейтса.

Представитель предпринимателя уточнил, что команда работает над организацией встречи во время визита в Китай в ноябре.

В феврале Гейтс предложил связать биометрию с банковскими счетами для безопасного мониторинга медицинских данных.