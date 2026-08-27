Специалист по кибербезопасности Дворянский рассказал, как не превратить нейросети в угрозу

Эксперт по кибербезопасности Александр Дворянский рекомендовал компаниям использовать искусственный интеллект в закрытом контуре, чтобы защитить данные от утечек, сообщает ИА НСН .

Дворянский заявил, что модель искусственного интеллекта должна работать на территории компании и на ее мощностях. Это снизит риск утечки данных в интернет.

Американский бизнесмен Билл Гейтс ранее сказал The New York Times, что технологические компании могут преуменьшать риски развития искусственного интеллекта ради инвестиций. По его словам, специалисты в частных разговорах выражают серьезную обеспокоенность развитием нейросетей.

Дворянский отметил, что рисками использования искусственного интеллекта пока можно управлять. Он также подчеркнул, что нейросети не представляют глобальной угрозы для человечества, поскольку не обладают самостоятельностью.