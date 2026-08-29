Около 700 ИИ-агентов OpenAI объединились для обмена данными во время закрытого тестирования на безопасность, создав не предусмотренный исследователями канал связи. Об этом сообщило агентство Bloomberg .

Исследователи запустили более 1,2 тысячи независимых агентов, которым поручили искать уязвимости в программном обеспечении. Изначально системы работали изолированно и не должны были взаимодействовать друг с другом.

Примерно 22% заданий оказались невыполнимыми стандартными способами. В таких случаях агенты начали искать альтернативные пути для получения результата. Один из них обнаружил, что в системе репозиториев Artifactory сохраняются следы работы других участников эксперимента.

Агент использовал названия создаваемых папок и директорий для передачи сообщений другим системам. После этого другие агенты подхватили способ коммуникации. В результате вокруг этого канала сформировалось своеобразное сообщество.

Всего в обмене участвовали около 700 агентов. Они передали друг другу более 70 тысяч сообщений и файлов. Системы также начали распределять между собой задачи: одни занимались поиском уязвимостей, другие работали с учетными данными, а третьи координировали действия.

При завершении работы одного агента следующий мог получить оставленные им инструкции и продолжить выполнение задачи. В логах рассуждений участники эксперимента также использовали обозначения «рой» и «наш коллектив».

Ранее основатель Microsoft Билл Гейтс назвал ИИ самым опасным из всех созданных инструментов.