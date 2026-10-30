Вице-президент КХЛ Каменский заметил, что турниры без сборной России теряют зрителей

Олимпийский чемпион и вице-президент КХЛ по развитию Валерий Каменский назвал допуск российских команд к международным турнирам большим событием. Он оценил готовность игроков к возвращению и борьбе за высокие результаты, сообщает ИА НСН .

Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил все пять резолюций Международной федерации хоккея (IIHF), ограничивавших участие российских команд в международных соревнованиях. Суд обязал федерацию обеспечить их выступление в сезоне-2026/27. Министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что решение окончательное и обжалованию не подлежит.

Каменский предположил, что спортивные функционеры осознали последствия отсутствия российской сборной. По его мнению, турниры без нее теряют интерес болельщиков, зрелищность, деньги и спортивную составляющую.

Вице-президент Континентальной хоккейной лиги отметил появление перспективной молодежи и высокий уровень игры в российских лигах. Он подчеркнул, что командам предстоит подготовка, но борьба за медали остается их задачей.

Российские команды отстранили от турниров под эгидой IIHF в феврале 2022 года. В начале сентября Федерация хоккея России подала апелляцию на недопуск сборных в CAS в Лозанне.