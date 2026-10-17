Триумф России. Пловцы-россияне вернулись с важных соревнований с «Тройными коронами»

Российские пловцы получили «Тройные короны» на Кубке мира

Российские пловцы Егор Корнев, Кирилл Пригода и Евгения Чикунова выиграли все три этапа Кубка мира на своих дистанциях и получили «Тройные короны». Результаты соревнований опубликовала пресс-служба World Aquatics на официальном сайте.

Финальный этап серии прошел в Казахстане после стартов в Баку и Ташкенте. Спортсменам, сумевшим победить в одной дисциплине на каждом из трех этапов, полагалась премия в размере 10 тысяч долларов.

Корнев завершил турнир победой на 50-метровке баттерфляем. Россиянин проплыл дистанцию за 21,82 секунды, опередив сингапурца Теонга Цзэнь Вэя и белоруса Григория Пекарского.

Ранее в Ташкенте Корнев установил мировой рекорд на этой же дистанции, уложившись в 21,28 секунды.

Кирилл Пригода стал лучшим на дистанции 100 метров брассом. На первой половине заплыва он уступал южноафриканцу Майклу Хули, однако затем вышел вперед и финишировал с результатом 56,03 секунды. Второе место занял нидерландец Каспер Корбо, третьим стал американец Люк Барр.

Брассом 200-метровку взяла 21-летняя Евгения Чикунова. Ей удалось пройти дистанцию за две минуты и 16,57 секунды. Спортсменка до этого выиграла оба этапа Кубка в Азербайджане и Узбекистане. Сейчас Чикунова — обладательница мирового рекорда на своей сигнатурной дистанции.

На пьедестал почета поднялись еще несколько россиян. Илья Бородин выиграл 400 метров комплексным плаванием, не позволив американцу Карсону Фостеру оформить победную серию.

Дарья Клепикова взяла бронзу на 100 метрах вольным стилем, Иван Гирев стал третьим на 200-метровке вольным стилем, Павел Самусенко финишировал вторым на 50 метрах на спине.

Ралина Гилязова победила на 50 метрах брассом, а Корнев добавил к золоту на баттерфляе бронзовую награду на 50 метрах на спине.

В августе сборная России по плаванию выиграла смешанную эстафету вольным стилем на Чемпионате мира.