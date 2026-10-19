Роналду дисквалифицировали на 30 дней и оштрафовали на €255

Дисциплинарный совет Федерации футбола Португалии отстранил нападающего саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду от матчей национальной команды на 30 дней и назначил ему штраф в размере 255 евро (более 23 773 рублей). Об этом сообщили на сайте федерации.

В организации признали Роналду виновным в совершении умышленного дисциплинарного нарушения. При этом срок отстранения позволит футболисту вернуться в состав национальной команды к следующим встречам Лиги наций.

В документе отметили, что 30 сентября Роналду самовольно покинул расположение сборной в Копенгагене перед тренировкой за день до матча с Данией. Сам футболист после ухода позвонил президенту федерации и сообщил, что не может продолжать находиться в расположении команды из-за своего эмоционального состояния. Роналду полностью признал свою вину 16 октября.

Ранее СМИ сообщали, что спортсмен самовольно ушел из-за конфликта с тренером португальской команды Жорже Жезушем, который отрицает ссору с атлетом.