Сборная России с игроками до 15 лет впервые с 2022 года выступит на турнире ФИФА

Сборная России по футболу впервые с 2022 года выступит на турнире ФИФА, который пройдет в Азербайджане. Российские игроки до 15 лет смогут показать себя на международных соревнованиях, причем их допустили к выступлениям с флагом и гимном, сообщила пресс-служба РФС.

Юношеская команда сыграет с футболистами из Судана уже 24 октября. Это первый матч предварительного этапа для россиян.

В последний день недели сборная встретится на поле с командами Сьерра-Леоне и Джибути, а в понедельник — с Афганистаном и Турцией. После групповой стадии юных россиян ждут еще пять матчей с соперниками, занявшими аналогичные места в других группах.

Юным футболистам уже дали напутствие перед играми именитые товарищи — нападающий Артем Дзюба и вратарь сборной России и французского «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов. Спортсмены пожелали им удачи и напомнили, что за сборную России нужно выступать с полной самоотдачей и достоинством, давить соперников.

Ранее в УЕФА сообщали, что в сезоне-2027/28 смогут выступить четыре российских футбольных клуба, если организация отменит отстранение команд.