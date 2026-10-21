Лазертаг признали официальным видом спорта в России

Министерство спорта признало лазерный бой официальным видом спорта в России. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Федерация лазертага прошла государственную аккредитацию. Теперь участники официальных соревнований под ее эгидой смогут получать разряды и звания.

В Минспорте отметили, что для развития дисциплины это новая глава.

«Нормативы включили в Единую всероссийскую спортивную классификацию. Участники могут подтверждать мастерство и получать официальные разряды. Турниры проводятся по регламентированным правилам, а судьи проходят аккредитацию», — добавили в пресс-службе.

На соревнованиях установят систему «Протон», которая зафиксирует каждое попадание и соберет статистику — от скорости реакции до точности спортсменов.

«Это позволяет видеть реальный прогресс спортсменов и выстраивать идеальную тактику», — заключили в спортивном ведомстве.

Ранее Минспорт признал женские ММА видом спорта в России.