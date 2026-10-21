«ПСЖ» с Сафоновым нанес «Барселоне» первое в сезоне поражение

Французский «Пари Сен-Жермен» победил испанскую «Барселону» со счетом 4:2 в матче третьего тура общего этапа Лиги чемпионов. Российский голкипер парижан Матвей Сафонов вышел в стартовом составе и отразил четыре удара.

У победителей отличились Дезире Дуэ, Люка Эрнандес, Витинья и Фабиан Руис. В составе каталонцев мячи забили Хави Эспарт и Ламин Ямаль.

«Барселона» впервые в сезоне проиграла и прервала серию из 11 побед подряд во всех турнирах. «Сине-гранатовые» впервые в истории Лиги чемпионов выпустили в стартовом составе четырех футболистов младше 20 лет в матче против действующего победителя турнира.

«ПСЖ» выиграл все три матча и набрал девять очков, возглавив турнирную таблицу. «Барселона» с шестью очками занимает пятое место. В следующем туре 3 ноября парижане сыграют в гостях с «Вильярреалом», а каталонцы примут «Астон Виллу».