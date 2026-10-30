В России создали Студенческую лигу бильярдного спорта «Родина»

В России создана Студенческая лига бильярдного спорта «Родина». Организацию представили 30 октября на Международном форуме студенческого спорта «Буря» в Москве. Она стала 40-й студенческой спортивной лигой в стране, сообщила пресс-служба группы Родина.

Учредителями организации выступили Федерация бильярдного спорта России, Российский студенческий спортивный союз и МИРЭА — Российский технологический университет. Проект реализуется при поддержке Минобрнауки и Минспорта. Возглавил новую организацию заместитель министра науки и высшего образования Айрат Гатиятов.

Лига объединит университетские команды из разных регионов и позволит студентам участвовать в соревнованиях независимо от первоначального уровня подготовки. Организаторы рассчитывают создать систему регулярных турниров, в которой начинающие игроки смогут постепенно выходить на всероссийский уровень.

«Для нас важно, чтобы у каждого студента была возможность заниматься тем видом спорта, который ему действительно интересен, независимо от уровня подготовки и места обучения», — заявил Гатиятов.

Замминистра отметил, что бильярд способствует развитию стратегического мышления, концентрации и умения принимать решения. По его словам, эти навыки могут пригодиться студентам не только в спорте, но и в профессиональной деятельности.

Первый сезон лиги начнется в феврале 2027 года. До конца апреля в федеральных округах проведут отборочные соревнования. Их победители встретятся 14–16 мая в московском Доме русского бильярда «Москва», где за звание сильнейших поборются 40 спортсменов.

Главный приз в командном первенстве — автобус для университета. Победители личного зачета получат сертификаты на приобретение бильярдного оборудования для своих вузов.

Председатель Российского студенческого спортивного союза Сергей Крюков подчеркнул, что создание новых лиг должно сопровождаться проведением регулярных соревнований.

«Наша задача — сделать так, чтобы студент, который сегодня впервые пришел в секцию своего вуза, уже завтра мог стать участником межвузовского турнира, а в перспективе — побороться за победу на всероссийском уровне», — отметил Крюков.

Партнером лиги стала инвестиционно-девелоперская группа Родина, которая предоставит площадку для проведения суперфинала. Сооснователь и совладелец компании Владимир Щекин назвал русский бильярд частью национального культурного наследия и подчеркнул важность привлечения молодежи к этому виду спорта.

«Сегодня важно, чтобы у молодых людей появлялось больше возможностей заниматься этим видом спорта, совершенствовать мастерство и участвовать в соревнованиях. Мы рады стать партнером Студенческой лиги и предоставить площадку Дома русского бильярда «Москва» для проведения всероссийского суперфинала. Уверен, что объединение усилий университетов, спортивного сообщества и бизнеса даст новый импульс развитию русского бильярда в России», — заявил Щекин.