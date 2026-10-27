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    Нападающий «Баварии» Гарри Кейн получил «Золотой мяч» впервые в карьере

    Фото: РИА «Новости»

    Нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн получил «Золотой мяч», став первым футболистом этого клуба с 1981 года, которого удостоили такой награды. Для 33-летнего спортсмена награда первая в карьере.

    В голосовании Кейн опередил Килиана Мбаппе из «Реала» и Ламина Ямаля из «Барселоны». Последним из немецкого клуба, кому удалось получить «Золотой мяч», был Карл-Хайнц Румменигге в 1981 году.

    После завоевания награды Кейн обратился к своему бывшему клубу — «Тоттенхэму».

    «Я хочу сказать спасибо „Тоттенхэму“. Без „Тоттенхэма“ я бы не добился того, что имею. Я был там с 11 лет, и клуб, и все тренеры помогали мне воплощать мечты», — процитировало его издание Sport24.

    С наградой футболиста поздравил бывший нападающий «Баварии» Томас Мюллер. Он отметил, что спортсмен был «чертовски хорош» и призвал его теперь выиграть что-нибудь для «Баварии».

    Ранее бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников назвал Кейна достойным кандидатом на «Золотой мяч».

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