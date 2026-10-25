Москва примет чемпионат мира по тяжелой атлетике 2030 года

Исполнительный комитет Международной федерации тяжелой атлетики определил Москву местом проведения чемпионата мира 2030 года. Об этом сообщила пресс-служба IWF .

Россия примет мировое первенство впервые с 1997 года, когда мужской и женский турниры объединили в один чемпионат. Ранее Москва принимала мужские соревнования в 1975 и 1983 годах, а также в 1980 году в рамках Олимпийских игр.

Чемпионат мира проводится ежегодно. Турнир 2030 года станет первым квалификационным этапом отбора на Олимпиаду 2032 года.

В 2026 году IWF разрешила российским и белорусским спортсменам всех возрастных категорий выступать с национальными флагами и гимнами. Ранее, в январе, организация допустила к турнирам под своей эгидой спортсменов из этих стран младше 20 лет.

Ранее стало известно, что сборная России до 15 лет выступит на турнире ФИФА впервые с 2022 года.