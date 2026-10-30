Андрей Кириленко рассказал, как тренер «Юты Джаз» отругал владельца команды

Баскетболист Кириленко видел ссору между тренером «Юты» и ее владельцем

Бывший баскетболист сборной России и «Юты Джаз», президент Российской федерации этого вида спорта Андрей Кириленко оказался свидетелем ссоры тренера с владельцем команды. Об этом он рассказал в эфире подкаста «Джентльмены предпочитают».

Спортсмен вспомнил случай, когда на одном из состязаний команда показывала плохой результат.

«Перерыв, тренер собирает команду и собирается сказать слово. Влетает владелец команды и начинает всех поливать и говорить: „За что я вам плачу?“ Тренер какой-то момент ждал-ждал и сказал: „А ну пошел из моей раздевалки!“», — рассказал баскетболист.

По его мнению, тренер поступил правильно.

«Если ты человека берешь на работу или доверяешь какой-то процесс и тут же через 10 минут вмешиваешься, — тогда зачем ты берешь его на работу?» — подчеркнул Кириленко.

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