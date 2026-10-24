Гимнастка Рощина завоевала серебро в индивидуальном многоборье на ЧМ

Рощина завоевала серебряную медаль в многоборье на ЧМ по спортивной гимнастике

Российская гимнастка Людмила Рощина заняла второе место в индивидуальном многоборье на чемпионате мира в Роттердаме. По сумме четырех упражнений 18-летняя спортсменка получила 55,199 балла, уступив победительнице из США Скай Блэкли, которая набрала 55,733 балла.

Бронзовую медаль выиграла представительница Китая Кэ Циньцинь с результатом 55,032 балла. Еще одна россиянка, Алена Глотова, завершила многоборье на 19-й позиции, набрав 51,165 балла.

Рощина в 2026 году также стала чемпионкой Европы в командном многоборье. Мировое первенство в Нидерландах продлится до 25 октября. В выходные спортсмены разыграют награды в отдельных дисциплинах.

Чемпионат мира является одним из квалификационных турниров к Олимпийским играм 2028 года в США. Ранее Нидерланды отказали в визах лидерам российской женской сборной — олимпийским чемпионкам Ангелине Мельниковой и Виктории Листуновой, а также чемпионке Европы Анне Калмыковой.